Se viralizó un video de Chano en un show que generó preocupación

Tras el trágico suceso que casi le cuesta la vida, el cantante retomó su carrera musical. Pero su presentación en un teatro del conurbano no fue la esperada.

Santiago “Chano” Moreno Charpentier se presentó este fin de semana en el teatro Gran Ituzaingó para interpretar algunas de sus más famosas canciones. Pero generó preocupación en sus fanáticos por la condición en la que se encontraba.

A través de un video que se viralizó en las redes sociales, se puede ver al ex Tan Biónica tambaleándose mientras interpreta “Loca”, una de las canciones más populares del grupo. No sólo no podía mantenerse en pie, sino que tampoco recordaba la letra.

Una seguidora del músico expresó en un tweet: “¿Nadie se dio cuenta de que ‘Chano’ no podía hacer un recital en ese estado? Un límite te pido. La salud mental importa más que dar un buen show”.

Otra admiradora que estuvo presente en el recital de Ituzaingó, escribió: “La última vez que escuché mi himno nacional favorito fue en el Personal Fest 2016. Anoche te volví a ver y escuchar. Pero por favor, Chano, dejate ayudar porque a todos nos dolió verte de esa forma. No eras vos, no era tu esencia”.



En 2021, el cantante atravesó un brote psicótico, producto del consumo de drogas que casi acaba con su vida, tras el disparo efectuado por un policía en el estómago al creer que el artista portaba un cuchillo y que había intentado atacarlo. Tras este hecho, pasó tiempo en el hospital, donde estuvo al borde de la muerte.

“Días antes del accidente empecé a consumir alcohol y sustancias, y no me acuerdo nada. Te juro que iba a comprar sustancias llorando y no podía parar”, contó tiempo después en el programa de Juana Viale.

Y añadió: “Mi mamá quería internarme y yo no estaba de acuerdo. Y al otro día, hizo lo mismo. Yo no quería, pero después de eso no me acuerdo más, estaba en una especie de blackout”.

Tras ser dado de alta en el hospital, el ex Tan Biónica fue trasladado a una clínica psiquiátrica, lugar donde se rehabilitó del consumo de drogas.

Poco tiempo después de su salida, anunció una serie de shows que llamaron la atención del público por su pronta recuperación, ya que se preveía que iba a tardar más para poder cuidar a fondo su estado de salud.

