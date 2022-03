Zelenski denunció la muerte de decenas de niños ante el Parlamento italiano y habló con el papa Francisco

El papa Francisco y el presidente de Ucrania Volodímir Zelenski se comunicaron por la vía telefónica y el mandatario le comunicó al Santo Padre que «es el invitado más esperado en el país». Por su parte, el Sumo Pontífice le dijo que está «rezando y haciendo todo lo posible para poner fin a la guerra, provocada tras la invasión de Rusia», según informó en Twitter el embajador ante la Santa Sede, Andrii Yurash.

«Nuevo gesto de apoyo por parte del papa Francisco: Hace unos minutos el Santo Padre llamó al presidente Zelensky. Tuvieron una conversación prometedora. El papa dijo que está orando y haciendo todo lo posible por el fin de la guerra y Zelensky reiteró que su Santidad es el invitado más esperado en Ucrania», escribió el diplomático.

New visible gesture of support of🇺🇦by Pope Francisco: just several min. ago HolyFather called to🇺🇦Pres. Volod. Zelensky and had very promising talking. Pope said:🇻🇦is praying & doing everything possible for end of war; 🇺🇦repeated that His Holiness is the most expected guest in🇺🇦. pic.twitter.com/4FD8otC8oz

El mandatario ucraniano develó, también en Twitter, que habló con Francisco «sobre la difícil situación humanitaria y el bloqueo de los corredores humanitarios por parte de las tropas rusas». Y destacó que «el papel mediador de la Santa Sede para acabar con el sufrimiento humano sería bienvenido».

Talked to @Pontifex. Told His Holiness about the difficult humanitarian situation and the blocking of rescue corridors by Russian troops. The mediating role of the Holy See in ending human suffering would be appreciated. Thanked for the prayers for Ukraine and peace. pic.twitter.com/wj4hmrTRGd

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 22, 2022